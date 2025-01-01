Вживані Tesla Model 3 падають в ціні

Ринок вживаних Tesla в США б’є рекорди падіння цін. Рух “Продай свою Tesla”, який запустив хвилю протестів проти американського автовиробника та генерального директора компанії Ілона Маска, схоже, досяг своєї мети – велика частка американців виставила на продаж свої електромобілі.

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Водночас це означає, що настав час для тих, хто бажає отримати свіжий автомобіль за вигідною ціною. Як зазначає InsideEVs, на аукціоні Edmunds нещодавно було продано Tesla Model 3 Longe Range 2024 всього за 31 000 доларів. Для наочності – початкова вартість автівки становила 60 630 доларів.

Експерти визнають, що низька вартість перепродажу бренду наразі “робить Model 3 однією з найвигідніших пропозицій на ринку вживаних авто”. Автомобілі Tesla втрачають у вартості більше, ніж бензинові моделі будь-якого іншого бренду ще й тому, що в галузі відсутній стандарт оцінки акумуляторів.

Крім того, американський автовиробник страждає від проблем з іміджем у США та Європі через негативну реакцію потенційних покупців на дії та політику генерального директора компанії Ілона Маска. Попри це, вживана Model 3 може стати чудовим способом перейти на електромобіль за низькою ціною.

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Kelley Blue Book оцінює середню вартість Model 3 Standard Range 2022 року у $24 519, тоді як версія Long Range коштує в середньому 28 783 доларів. Старіші автівки мають ціну від 20 000 доларів. Рестайлінгова версія Highland 2023 року дорожча на кілька тисяч доларів, але, зазвичай, Model 3 Long Range із запасом ходу до 576 кілометрів можна придбати менш ніж за $30 000.