Tesla тестує нову Model Y Juniper Performance: фото

Лінійка нової Tesla Model Y Juniper незабаром поповниться флагманською версією Performance. Як повідомляє Carscoops, незамаскований прототип помітили без маскування під час випробувань у німецьких Альпах.

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Зазначається, що цей розмитий, рухомий знімок прототипу Model Y Performance був зроблений зовнішніми камерами іншого автомобіля Tesla, який проїжджав повз. Цікаво, що спортивна версія мала той самий передній бампер Model Y. Також мережею шириться відео, яке, схоже, також було записане зовнішніми камерами іншого автомобіля Tesla.

На кадрах можна побачити унікальний задній бампер. Як і у стандартної Model Y, він чорний, але має два невеликих дифузори. Хоча їхній аеродинамічний ефект, ймовірно, буде незначним, вони роблять стиль Performance більш агресивним. На дверцятах багажника також додано новий значок, який, ймовірно, імітує значок “Plaid”, що знаходиться на Model 3 Performance.

Спортивний електромобіль також має деякі інші помітні зміни, зокрема, 21-дюймові колісні диски, більший спойлер та колір. Ця Model Y виглядає так, ніби має унікальний відтінок помаранчевого. Однак, камери Tesla з комп'ютером для автономного керування HW3 часто роблять червоні автомобілі помаранчевими, через відсутність інфрачервоного фільтра.

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Тож, хоча цей тестовий автомобіль виглядає помаранчевим, можливо, це існуючий відтінок червоного Tesla. Що стосується продуктивності, кросовер повинен отримати установку з двома двигунами від Model 3 Performance, потужністю 510 к.с. та 751 Нм крутного моменту. Цього буде достатньо, аби модель мала розгін до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.