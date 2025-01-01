Tesla запускає “повністю автономне” роботаксі зі співробітниками компанії на пасажирському сидінні

22 червня Tesla оголосила про запуск сервісу Robotaxi для клієнтів з раннім доступом, пише Carscoops. Окрім запрошень, вони також отримали спеціальні правила й попередження про те, що в кожній автівці на пасажирському сидінні перебуватиме співробітник компанії для “контролю безпеки”.

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Основний принцип роботи автономної системи керування Tesla полягає в обробці нейромережею даних з 8 камер. Штучний інтелект був спеціально навчений на прикладі реального водіння. Водночас лідер у сфері автономних автомобілів – Waymo, пропонує кардинально інший підхід.

Стартап покладається на велику кількість даних, тому оснащує безпілотні автівки великою кількістю датчиків, 30 камерами, LiDAR, радарами, мікрофонами, GPS та онлайн і офлайн мапами. Фактично, Tesla розраховує, що якщо людина використовує за кермом лише зір та мозок, то й автівка з камерами та ШІ повинна впоратись не гірше, тоді як Waymo робить ставку на взаємозаміну систем: якщо камера вийде з ладу, її замінить LiDAR.

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Попри це, вартість автономної системи Waymo набагато вища. Інсайдери зазначають, що її ціна коливається в районі 180 000 доларів, тоді як Robotaxi від Tesla – близько $40 000. Ця різниця може стати суттєвим аргументом при масовому впровадженні.

Наразі невеликий автопарк автономних Tesla Model Y вже їздить вулицями Остіна. Автівки будуть доступні лише з 6:00 до 00:00 в межах географічно обмеженої зони, при цьому пасажири мають дотриматись низки вимог.

Наприклад, вони можуть взяти з собою лише одну особу, повинні ознайомитися з Умовами обслуговування перед поїздкою й мати зареєстровану кредитну або дебетову картку, а в кінці – обов’язково залишити відгук.

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Крім того, в інструкції йдеться, що усі запрошеним треба повідомити Tesla про свою участь, щоб отримати додаток для поїздок Robotaxi. Американський автовиробник також попереджає, що послуга може бути обмежена або взагалі недоступна під час негоди.

Є також цілком очевидні заборони: пасажирам заборонено пити, вживати наркотики, вейпити або курити, а також перевозити зброю в Robotaxi. В разі порушення цих вимог Tesla призупинить доступ пасажира до сервісу. Водночас заборони на зйомку відео чи фото всередині автономного автомобіля немає, тож мережею вже ширяться численні ролики з наочною роботою технології.

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До слова, генеральний директор Ілон Маск пообіцяв, що повністю автономне керування Tesla досягне 5-го рівня вже цього року, але наявність в безпілотних автівках працівників, а також обмежена доступність в негоду ставлять під сумнів ці слова.