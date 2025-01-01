Tesla готує Model Y у версії для шістьох пасажирів

Як повідомляє Carscoops, інсайдери подейкують, що Tesla планує розширити лінійку Model Y за допомогою трьох конфігурацій сидінь і, можливо, двох варіантів колісної бази. Першоджерелом цієї інформації став хакер @GreenTheOnly, що зробив собі ім’я, досліджуючи програмне забезпечення Tesla.

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Досить часто йому вдається виявляти нові функції й цього разу він знайшов щось цікаве у версії програмного забезпечення Tesla 2025.14. Хакер зазначає, зо у прошивці згадується шестимісна версія Model Y. Наразі компанія пропонує Model Y Juniper виключно в п’ятимісному виконанні, але відомо, що семимісний варіант точно з’явиться в конфігураторі вже незабаром.

Однак шестимісний автомобіль – це зовсім інша історія. Бренд ніколи не продавав шестимісну Model Y, тому це абсолютно новий автомобіль для модельного ряду. Особливо цікаво те, що, хоча попередні чутки припускали, що ця версія може бути ексклюзивною для Китаю, код Tesla натякає на те, що це глобальна модель.

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Очікується, що кросовер матиме компонування 2+2+2, ймовірно, з капітанськими кріслами в середньому ряду. Model X раніше була доступна з п'ятьма, шістьма або сімома місцями. У такому випадку шестимісний варіант був найдорожчим з тріо, і це, ймовірно, буде так само і з Model Y.

Також ходять чутки, що Tesla може представити шестимісну версію кросовера з довгою колісною базою. Безсумнівно, збільшення колісної бази Model Y зробило б її ще привабливішою, оскільки подовжений автомобіль пропонує більше місця в салоні для задніх пасажирів та зазвичай має привабливішу зовнішність.

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Not A Tesla також зазначає, що в Китаї ходять чутки саме про такий автомобіль. Там він отримав назву E80 і, як повідомляється, може додати 15 сантиметрів загальної довжини колісної бази. Цього достатньо, щоб забезпечити більше комфорту для другого та третього ряду одночасно.