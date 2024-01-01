Український водій вчинив у Польщі ДТП, але намагався видати себе за пасажира

Інцидент стався кілька днів тому. Водій електромобіля Tesla на вулиці Пулавській польської столиці намагався випередити міський автобус. Виконати маневр він не встиг, оскільки далі йшло звуження дороги й одна смуга була перекрита.

Як повідомляє Miejski Reporter, спочатку автомобіль з символікою Bolt врізався в автобус, добряче подряпавши його борт. Далі автомобіль понесло на бетонні перегороджувані бони, від чого легковик ще більше постраждав.

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"Після зіткнення водій намагався всіх переконати, що за кермом була його пасажирка. Але запис з автобуса допоміг встановити правду", – повідомляє "Міський репортер".

На записі з кормової відеокамери автобуса було добре видно, що за кермом був саме він, а не пасажирка. І гнав він значного більше дозволеного як в місті, так і на позначеній ділянці шляху.

Фото: читач газети Miejski Reporter

При цьому видно, що водій бачив звуження дороги, але до останнього намагався проскочити (див. відео внизу). Не вдалося. Окрім того, що дорога не дозволяла вже це зробити через звуження, так і автобус виявився довшим за стандартний 12-метровий габарит – то була зчленована "гармошка".

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Автобус зі зчесаним правим бортом та вирваним металом біля колісної арки довелося знімати з маршруту. Tesla поїхала в гараж Bolt на евакуаторі.

У якому стані був водій та пасажирка не повідомляється. У ході слідства з’ясувалося, що водій таксомоторного електромобіля мав громадянство України.