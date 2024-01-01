Украинский водитель совершил в Польше ДТП, но пытался выдать себя за пассажира

Инцидент произошел несколько дней назад. Водитель электромобиля Tesla на улице Пулавской польской столицы пытался опередить городской автобус. Выполнить манёвр он не успел, поскольку дальше шло сужение дороги и одна полоса была перекрыта.

Как сообщает Miejski Reporter, сначала автомобиль с символикой Bolt врезался в автобус, сильно поцарапав его борт. Далее автомобиль понесло на бетонные перегораживаемые боны, от чего легковушка еще больше пострадала.

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"После столкновения водитель пытался всех убедить, что за рулем была его пассажирка. Но запись с автобуса помогла установить правду", – сообщает "Городской репортер".

На записи с кормовой видеокамеры автобуса было хорошо видно, что за рулем был именно он, а не пассажирка. И гнал он значительного больше разрешенного как в городе, так и на обозначенном участке пути.

Фото: читатель газеты Miejski Reporter

При этом видно, что водитель видел сужение дороги, но до последнего пытался проскочить (см. видео внизу). Не удалось. Кроме того, что дорога не позволяла уже это сделать из-за сужения, так и автобус оказался длиннее стандартного 12-метрового габарита – то была сочлененная "гармошка".

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Автобус со счесанным правым бортом и вырванным металлом возле колесной арки пришлось снимать с маршрута. Tesla поехала в гараж Bolt на эвакуаторе.

В каком состоянии был водитель и пассажирка не сообщается. В ходе следствия выяснилось, что водитель таксомоторного электромобиля имел гражданство Украины.