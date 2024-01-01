Можно ли обгонять грузовик "слишком долго": вывод суда

Высший региональный суд Баварии (BayObLG) встал на защиту водителя, что стало прецедентом для всего Евросоюза. Там вынесли окончательный вердикт, из которого следует, что грузовики имеют право на обгон, если разница в скорости превышает десять км/час. Об этом пишет транспортно-логистический портал eurotransport.de.

Все началось с того, что водитель грузовика ехал на своем магистральном тягаче с полуприцепом по автодороге А 94 и обгонял два транспортных средства. Они плелись впереди.

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Полицейский, наблюдая за маневром из патрульного автомобиля, пришел к выводу, что маневр был неудачный и слишком затянутый по времени. По его оценке, на это ушло "больше минуты".

В отношении водителя грузовика полицейские открыли производство. Обвинение: разница в скорости во время обгона была слишком мала.

Водителя грузовика оштрафовали на 200 евро и запретили управлять автомобилем на один месяц. Он обжаловал это. 23 июля 2023 года окружной суд г. Мюльдорф-ам-Инн отклонил возражения. Водитель грузовика пошел дальше и подал иск в высшую судебную инстанцию.

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Судья признал, что районный суд оценил доказательства неполно. Ведь непонятно, как полицейский пришел к выводу, что процесс обгона длился "более минуты".

Это важная деталь и ее следует учитывать. Согласно прецедентного права высших судов, с которым соглашается Сенат Баварского высшего регионального суда (BayObLG), существует нарушение раздела 5 абзаца 2 предложения 2 StVO, если разница в скорости составляет менее десяти километров в час При разнице скорости в 10 км/ч обгон занимает 45 секунд.

BayObLG утверждает, что районный суд должен был объяснить, как полицейский пришел к выводу, что процесс обгона "более минуты". Чисто эмоциональная оценка продолжительности времени недопустима из-за связанной с ней неопределенности. Нужна была бы более подробная информация – для этого можно было использовать часы или даже смартфон.

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На этом основании BayObLG отменил решение районного суда Мюльдорф-ам-Инн и вернул дело в районный суд для нового слушания и принятия решения. Поэтому нарушение дистанции также должно быть пересмотрено.