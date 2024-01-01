Чи можна обганяти вантажівку "надто довго": висновок суду

Вищий регіональний суд Баварії (BayObLG) став на захист водія, що стало прецедентом для всього Євросоюзу. Там винесли остаточний вердикт, з якого виходить, що вантажівки мають право на обгін, якщо різниця у швидкості перевищує десять км/год. Про це пише транспортно-логістичний портал eurotransport.de.

Все почалося з того, що водій вантажівки їхав на своєму магістральному тягачі з напівпричепом по автодорозі А 94 й обганяв два транспортні засоби. Вони пленталися попереду.

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Поліцейський, спостерігаючи за маневром з патрульного автомобіля, прийшов до висновку, що маневр був невдалий та надто затягнутий за часом. За його оцінкою, на це пішло "більше хвилини".

Стосовно водія вантажівки поліцейські відкрили провадження. Звинувачення: різниця у швидкості під час обгону була занадто малою.

Водія вантажівки оштрафували на 200 євро та заборонили керувати автомобілем на один місяць. Він оскаржив це. 23 липня 2023 року окружний суд м. Мюльдорф-ам-Інн відхилив заперечення. Водій вантажівки пішов далі і подав позов до вищої судової інстанції.

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Суддя визнав, що районний суд оцінив докази неповно. Адже незрозуміло, як поліцейський дійшов висновку, що процес обгону тривав "більше хвилини".

Це важлива деталь і її варто враховувати. Відповідно до прецедентного права вищих судів, з яким погоджується Сенат Баварського вищого регіонального суду (BayObLG), існує порушення розділу 5 абзацу 2 речення 2 StVO, якщо різниця у швидкості становить менш як десять кілометрів на годину При різниці швидкості в 10 км/год обгін займає 45 секунд.

BayObLG стверджує, що районний суд мав пояснити, як поліцейський дійшов висновку, що процес обгону "понад хвилину". Чисто емоційна оцінка тривалості часу неприпустима через пов’язану з нею невизначеність. Потрібна була б більш детальна інформація – для цього можна було використати годинник чи навіть смартфон.

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На цій підставі BayObLG скасував рішення районного суду Мюльдорф-ам-Інн і повернув справу до районного суду для нового слухання та прийняття рішення. Тому порушення дистанції також має бути переглянуто.