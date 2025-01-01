Продажі Tesla впали та потягнула за собою весь американський авторинок

Експерти вбачають причину в Tesla. Як пише evmagz.com з посиланням на S&P Global Mobility, зниження було зумовлене різким падінням продажів Tesla у США. Її продажі на 16% у річному обчисленні до менш ніж 40 000 одиниць.

Щоправда, Tesla залишається панівним гравцем на ринку електромобілів США з часткою ринку 44%. Звісно, такий обсяг дуже болісно реагує на коливання загальних показників по галузі та в статистиці країни. Сталося те, що редакція Авто24 прогнозувала ще місяць тому.

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Інші виробники електромобілів (Chevrolet та Ford) контролюють менше 10% ринку. General Motors здобула позиції у квітні завдяки високому попиту на новий Equinox EV. Доступна пропозиція позашляховиків Chevrolet допомогла GM потроїти продажі електромобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча й з меншої бази.

Падіння збуту електромобілів Tesla на 16% виробника з долею на ринку США 44% стало болючим для американської статистики. Фото: Tesla

Падіння продажів Tesla у США відображає ширшу тенденцію до зниження, яка розпочалася на початку цього року, коли світові поставки впали на 13% у першому кварталі. Гендиректор Ілон Маск продовжує применшувати занепокоєння, заявляючи, що попит залишається сильним за межами Європи. Однак падіння продажів спостерігається в кількох основних регіонах.

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Деяке полегшення настало з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де оновлена Model Y отримала підвищений попит. Однак галузеві аналітики кажуть, що Tesla зіткнеться з тиском щодо відновлення в червні, оскільки конкуренти продовжують представляти конкурентні альтернативи.