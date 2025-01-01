Продажи Tesla упали и потянула за собой весь американский авторынок

Эксперты видят причину в Tesla. Как пишет evmagz.com со ссылкой на S&P Global Mobility, снижение было обусловлено резким падением продаж Tesla в США. Ее продажи на 16% в годовом исчислении до менее чем 40 000 единиц.

Правда, Tesla остается доминирующим игроком на рынке электромобилей США с долей рынка 44%. Конечно, такой объем очень болезненно реагирует на колебания общих показателей по отрасли и в статистике страны. Произошло то, что редакция Авто24 прогнозировала еще месяц назад.

Читайте также Владельцы электромобилей в США вскоре не смогут их заряжать

Другие производители электромобилей (Chevrolet и Ford) контролируют менее 10% рынка. General Motors завоевала позиции в апреле благодаря высокому спросу на новый Equinox EV. Доступное предложение внедорожников Chevrolet помогло GM утроить продажи электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и с меньшей базы.

Падение сбыта электромобилей Tesla на 16% производителя с долей на рынке США 44% стало болезненным для американской статистики. Фото: Tesla

Падение продаж Tesla в США отражает более широкую тенденцию к снижению, которая началась в начале этого года, когда мировые поставки упали на 13% в первом квартале. Гендиректор Илон Маск продолжает преуменьшать беспокойство, заявляя, что спрос остается сильным за пределами Европы. Однако падение продаж наблюдается в нескольких основных регионах.

А вы это читали Какова реакция мира на введенные Трампом пошлины на автомобили в США

Некоторое облегчение наступило с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, где обновленная Model Y получила повышенный спрос. Однако отраслевые аналитики говорят, что Tesla столкнется с давлением по восстановлению в июне, поскольку конкуренты продолжают представлять конкурентные альтернативы.