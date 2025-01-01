Tesla готовит Model Y в версии для шести пассажиров

Как сообщает Carscoops, инсайдеры поговаривают, что Tesla планирует расширить линейку Model Y с помощью трех конфигураций сидений и, возможно, двух вариантов колесной базы. Первоисточником этой информации стал хакер @GreenTheOnly, сделавший себе имя, исследуя программное обеспечение Tesla.

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Довольно часто ему удается обнаруживать новые функции и на этот раз он нашел что-то интересное в версии программного обеспечения Tesla 2025.14. Хакер отмечает, зо в прошивке упоминается шестиместная версия Model Y. Сейчас компания предлагает Model Y Juniper исключительно в пятиместном исполнении, но известно, что семиместный вариант точно появится в конфигураторе уже вскоре.

Однако шестиместный автомобиль – это совсем другая история. Бренд никогда не продавал шестиместную Model Y, поэтому это совершенно новый автомобиль для модельного ряда. Особенно интересно то, что, хотя предыдущие слухи предполагали, что эта версия может быть эксклюзивной для Китая, код Tesla намекает на то, что это глобальная модель.

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Ожидается, что кроссовер будет иметь компоновку 2+2+2, вероятно, с капитанскими креслами в среднем ряду. Model X ранее была доступна с пятью, шестью или семью местами. В таком случае шестиместный вариант был самым дорогим из трио, и это, вероятно, будет так же и с Model Y.

Также ходят слухи, что Tesla может представить шестиместную версию кроссовера с длинной колесной базой. Несомненно, увеличение колесной базы Model Y сделало бы ее еще более привлекательной, поскольку удлиненный автомобиль предлагает больше места в салоне для задних пассажиров и обычно имеет более привлекательную внешность.

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Not A Tesla также отмечает, что в Китае ходят слухи именно о таком автомобиле. Там он получил название E80 и, как сообщается, может добавить 15 сантиметров общей длины колесной базы. Этого достаточно, чтобы обеспечить больше комфорта для второго и третьего ряда одновременно.