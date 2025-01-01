Tesla запускает "полностью автономное" роботакси с сотрудниками компании на пассажирском сиденье

22 июня Tesla объявила о запуске сервиса Robotaxi для клиентов с ранним доступом, пишет Carscoops. Кроме приглашений, они также получили специальные правила и предупреждения о том, что в каждой машине на пассажирском сиденье будет находиться сотрудник компании для “контроля безопасности”.

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Основной принцип работы автономной системы управления Tesla заключается в обработке нейросетью данных с 8 камер. Искусственный интеллект был специально обучен на примере реального вождения. В то же время лидер в сфере автономных автомобилей – Waymo, предлагает кардинально иной подход.

Стартап полагается на большое количество данных, поэтому оснащает беспилотные машины большим количеством датчиков, 30 камерами, LiDAR, радарами, микрофонами, GPS и онлайн и офлайн картами. Фактически, Tesla рассчитывает, что если человек использует за рулем только зрение и мозг, то и машина с камерами и ИИ должна справиться не хуже, тогда как Waymo делает ставку на взаимозамену систем: если камера выйдет из строя, ее заменит LiDAR.

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Несмотря на это, стоимость автономной системы Waymo гораздо выше. Инсайдеры отмечают, что ее цена колеблется в районе 180 000 долларов, тогда как Robotaxi от Tesla – около $40 000. Эта разница может стать существенным аргументом при массовом внедрении.

Сейчас небольшой автопарк автономных Tesla Model Y уже ездит по улицам Остина. Машины будут доступны только с 6:00 до 00:00 в пределах географически ограниченной зоны, при этом пассажиры должны соблюсти ряд требований.

Например, они могут взять с собой только одного человека, должны ознакомиться с Условиями обслуживания перед поездкой и иметь зарегистрированную кредитную или дебетовую карту, а в конце – обязательно оставить отзыв.

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Кроме того, в инструкции говорится, что все приглашенным надо сообщить Tesla о своем участии, чтобы получить приложение для поездок Robotaxi. Американский автопроизводитель также предупреждает, что услуга может быть ограничена или вообще недоступна во время непогоды.

Есть также вполне очевидные запреты: пассажирам запрещено пить, употреблять наркотики, вейпить или курить, а также перевозить оружие в Robotaxi. В случае нарушения этих требований Tesla приостановит доступ пассажира к сервису. В то же время запрета на съемку видео или фото внутри автономного автомобиля нет, поэтому в сети уже распространяются многочисленные ролики с наглядной работой технологии.

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К слову, генеральный директор Илон Маск пообещал, что полностью автономное управление Tesla достигнет 5-го уровня уже в этом году, но наличие в беспилотных автомобилях работников, а также ограниченная доступность в непогоду ставят под сомнение эти слова.