Tesla тестирует новую Model Y Juniper Performance: фото

Линейка новой Tesla Model Y Juniper вскоре пополнится флагманской версией Performance. Как сообщает Carscoops, незамаскированный прототип заметили без маскировки во время испытаний в немецких Альпах.

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Отмечается, что этот размытый, движущийся снимок прототипа Model Y Performance был сделан внешними камерами другого автомобиля Tesla, который проезжал мимо. Интересно, что спортивная версия имела тот же передний бампер Model Y. Также сетью распространяется видео, которое, похоже, также было записано внешними камерами другого автомобиля Tesla.

На кадрах можно увидеть уникальный задний бампер. Как и у стандартной Model Y, он черный, но имеет два небольших диффузора. Хотя их аэродинамический эффект, вероятно, будет незначительным, они делают стиль Performance более агрессивным. На дверце багажника также добавлен новый значок, который, вероятно, имитирует значок “Plaid”, находящийся на Model 3 Performance.

Спортивный электромобиль также имеет некоторые другие заметные изменения, в частности, 21-дюймовые колесные диски, больший спойлер и цвет. Эта Model Y выглядит так, будто имеет уникальный оттенок оранжевого. Однако, камеры Tesla с компьютером для автономного управления HW3 часто делают красные автомобили оранжевыми, из-за отсутствия инфракрасного фильтра.

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Поэтому, хотя этот тестовый автомобиль выглядит оранжевым, возможно, это существующий оттенок красного Tesla. Что касается производительности, кроссовер должен получить установку с двумя двигателями от Model 3 Performance, мощностью 510 л.с. и 751 Нм крутящего момента. Этого будет достаточно, чтобы модель имела разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.