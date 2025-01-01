Управлять роботом Tesla Optimus можно будет силой мысли

Илон Маск сделал очередное смелое заявление. Люди смогут мысленно управлять роботами Tesla Optimus с помощью технологии Neuralink. Правда, сроки выполнения этого революционного решения он не озвучил, пишет T4.

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Маск утверждает, что Neuralink предоставит пользователям возможность полного контроля над телом и датчиками робота Optimus. По его словам, это будет означать, что вы сможете мысленно управлять гуманоидным роботом Tesla.

"Будущее будет странным, но очень интересным", - заявил Маск, намекая на реальность, подобную той, что изображена в фильме "Аватар". Уже проводятся тесты, где люди с имплантатами Neuralink успешно учатся управлять рукой робота, что является значительным шагом к реализации этого амбициозного плана.

Кроме возможности управления роботами, Маск отметил потенциал Neuralink в восстановлении подвижности и замене утраченных конечностей. Он предполагает, что люди, потерявшие конечность, смогут в будущем "прикрепить руку или ногу Optimus" и полноценно их использовать.

Маск объяснил, что технология позволит извлекать сигналы из мозга и передавать их мимо поврежденных нейронов. Это открывает путь к восстановлению полной функциональности тела и способности снова ходить даже для тех, кто получил серьезные травмы. Он выразил уверенность, что в будущем даже люди со сломанной шеей смогут восстановить все свои функции, что может полностью изменить жизнь миллионов.

Это видение Илона Маска, хоть и кажется футуристическим, основывается на существующих достижениях в нейротехнологиях. Готовы ли мы к будущему, где наши мысли станут ключом к управлению не только нашим телом, но и другими устройствами?