Хакер продавав місця у черзі до сервісних центрів МВС

Керівництво Головного сервісного центру МВС звернулося до оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції (ДВБ) з інформацією про несанкціоноване втручання в роботу електронної системи сервісних центрів МВС. Після перевірки цей факт було підтверджено.

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Відтак, співробітники ДВБ викрили чоловіка, який через Telegram торгував талонами попереднього запису до сервісних центрів МВС. 27-річний мешканець Київщини створив бот, який перешкоджав стабільній роботі функціоналу та «перехоплював» згенеровані талони, аби потім продати їх своїм клієнтам.

Така діяльність на думку правоохоронців є незаконною. Вона приносила обізнаному на сучасних системах підприємцю понад 60 тисяч гривень на день. Ціна за один талон до електронного запису стартувала від 1000 гривень. За інформацією, наданою оперативниками, за один день хакер генерував щонайменше півсотні талонів. Розрахунок здійснювався в безготівковій формі на банківські картки.

ДВБ спільно зі слідчими поліції Києва та оперативниками кіберполіції провели обшук. У хакера виявили та вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та гроші – більше 40 тисяч доларів.

За несанкціоноване втручання в роботу електронної системи Головного сервісного центру МВС чоловіку вручили підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.