Хакер продавал места в очереди в сервисные центры МВД

Руководство Главного сервисного центра МВД обратилось к оперативникам Департамента внутренней безопасности Нацполиции (ДВБ) с информацией о несанкционированном вмешательстве в работу электронной системы сервисных центров МВД. После проверки этот факт был подтвержден.

Читайте также: Полиция поймала "бегунка" в столичном сервисном центре МВД

Поэтому, сотрудники ДВБ разоблачили мужчину, который через Telegram торговал талонами предварительной записи в сервисных центров МВД. 27-летний житель Киевской области создал бот, который препятствовал стабильной работе функционала и "перехватывал" сгенерированные талоны, чтобы потом продать их своим клиентам.

Такая деятельность по мнению правоохранителей является незаконной. Она приносила осведомленному на современных системах предпринимателю более 60 тысяч гривен в день. Цена за один талон к электронной записи стартовала от 1000 гривен. По информации, предоставленной оперативниками, за один день хакер генерировал не менее полусотни талонов. Расчет осуществлялся в безналичной форме на банковские карты.

ДВБ совместно со следователями полиции Киева и оперативниками киберполиции провели обыск. У хакера обнаружили и изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны и деньги – более 40 тысяч долларов.

За несанкционированное вмешательство в работу электронной системы Главного сервисного центра МВД мужчине вручили подозрение по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.