Акаунт втратив понад 10 тисяч підписників за один день.

Bring a Trailer – популярний сайт оголошень для купівлі-продажу колекційних, особливих і раритетних автомобілів. Обліковий запис компанії в Instagram зазнав хакерської атаки, через яку дуже швидко втратив значну частину своєї аудиторії.

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У п’ятницю вночі у профілі Bring a Trailer було розміщено селфі невідомої людини, замість звичних для сторінки автомобілів. Через якийсь час фотографії змінюються. З кожним новим обличчям, опублікованим на акаунті, попередні знімки замінюються простими білими зображеннями. Той, хто контролює профіль, розміщував 18 повідомлень з того часу, як заволодів сторінкою.

Менш ніж за 18 годин профіль Bring a Trailer втратив приблизно 10 000 підписників зі своєї чвертьмільйонної аудиторії. Інші користувачі сприйняли це з гумором і пишуть коментарі на зразок: “Іржі немає?” чи “Який пробіг?”.

Приблизно через добу власникам вдалось повернути собі контроль над обліковим записом.