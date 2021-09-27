Аккаунт потерял более 10 тысяч подписчиков за один день.

Bring a Trailer – популярный сайт объявлений для купли-продажи коллекционных, особых и раритетных автомобилей. Аккаунт компании в Instagram подвергся хакерской атаке, из-за которой очень быстро потерял значительную часть своей аудитории.

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В пятницу ночью в профиле Bring a Trailer было размещено селфи неизвестного человека, вместо привычных для страницы автомобилей. Через некоторое время фотографии меняются. С каждым новым лицом, опубликованным на аккаунте, предыдущие снимки заменяются простыми белыми изображениями. Тот, кто контролирует профиль, размещал 18 постов с тех пор, как завладел страницей.

Менее чем за 18 часов профиль Bring a Trailer потерял примерно 10 тысяч подписчиков со своей четвертьмилионной аудитории. Другие пользователи восприняли это с юмором и пишут комментарии типа: “Ржавчины нет?” или “Какой пробег?”.

Примерно через сутки владельцам удалось вернуть себе контроль над учетной записью.