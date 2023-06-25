Хакери розкрили секрет прихованого коду «режиму Ілона», який вимикає систему нагляду за водієм.

Під час роботи автопілота Tesla в режимі FSD (повного автономного водіння) водій має хоч трохи триматися за кермо автомобіля. Якщо він випустить кермо з рук, Tesla нагадує їм про це певними звуковими повідомленнями, які називають «придиханням» або «причіпками». Дехто з автовласників намагався з цим боротися механічними способами – наприклад, вставляючи між спицею та ободом керма тенісний м’ячик чи апельсин, але тепер стало відомо краще рішення.

Хакери знайшли в програмному забезпеченні Tesla секретну функцію, яку в коді названо «режимом Ілона». Швидше за все така назва натякає на те, що вона доступна лише обмеженому колу керівництва Tesla, в першу чергу – Ілону Маску. Активація цього режиму дозволяє обходитися без рук під час керування електромобілем на автопілоті, а також уникати перевірки на уважність салонними камерами.

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За словами хакера, відомого як @greentheonly, котрий, власне, й виявив цю функцію, він проїхав понад 600 миль (близько 1000 км) з увімкненим «режимом Ілона» і за цей час машина жодного разу не зажадала від нього, щоб він торкнувся керма або якимось іншим чином підтвердив свою присутність.

Хоча й система не докучала йому своїми нагадуваннями, це зовсім не означає, що вона працювала бездоганно. Наприклад, система доставила їх на місце розташування приблизно на п’ять хвилин пізніше, ніж очікувалося, «виключно через дурість автопілота». Машина рухалася надто повільно – так, що праворуч від неї йшов постійний потік транспортних засобів, випадково й необґрунтовано змінювала смуги руху, а також плуталася в будівельних конусах.

Наприкінці минулого року Ілон Маск говорив, що Tesla працює над тим, щоб менше дратувати водія. Поки незрозуміло, чи є «Elon Mode» частиною цієї місії.