Хакеры раскрыли секрет скрытого кода «режима Илона», отключающего систему надзора за водителем.

Во время работы автопилота Tesla в режиме FSD (полного автономного вождения) водитель должен немного держаться за руль автомобиля. Если он выпустит руль из рук, Tesla напоминает им об этом определенными звуковыми сообщениями, называемыми "придыханием" или "прищепками". Некоторые автовладельцы пытались с этим бороться механическими способами – например, вставляя между спицей и ободом руля теннисный мячик или апельсин, но теперь стало известно лучшее решение.

Хакеры нашли в программном обеспечении Tesla секретную функцию, которая в коде названа «режимом Илона». Скорее всего, такое название намекает на то, что оно доступно лишь ограниченному кругу руководства Tesla, в первую очередь – Илону Маску. Активация этого режима позволяет обходиться без рук при управлении электромобилем на автопилоте, а также избегать проверки на внимательность салонных камер.

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По словам хакера, известного как @greentheonly, который, собственно, и обнаружил эту функцию, он проехал более 600 миль (около 1000 км) с включенным «режимом Илона» и за это время машина ни разу не потребовала от него, чтобы он коснулся руля. или каким-либо иным образом подтвердил свое присутствие.

Хотя и система не досаждала ему своими напоминаниями, это вовсе не означает, что она работала безупречно. Например, система доставила их на местоположение примерно на пять минут позже, чем ожидалось, «исключительно из-за глупости автопилота». Машина двигалась слишком медленно – так, что справа от нее шел постоянный поток транспортных средств, случайно и необоснованно меняла полосы движения, а также путалась в строительных конусах.

В конце прошлого года Илон Маск говорил, что Tesla работает над тем, чтобы меньше раздражать водителя. Пока неясно, является ли «Elon Mode» частью этой миссии.