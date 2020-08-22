Для цього їм потрібно буде під'єднатись до смартфону автовласника або проникнути в авто.

Чим "розумнішими" стають автомобілі, тим частіше вони піддаватимуться кібератакам. Про це експерти з безпеки попереджають уряд Сполученого Королівства.

Британське управління транспорту висловило бажання, щоб автоматизовані системи утримання смуг руху, або ALKS, стали стандартним обладнанням для нових автомобілів, які продаватимуться з 2021 року. Багато хто вважає це серйозним оновленням безпеки, однак існують і про нові ризики, які будуть при впровадженні цих систем.

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Система ALKS працює на спеціальному програмному забезпеченні, до якого хакери теоретично можуть отримати доступ. Після цього вони зможуть повністю чи частково контролювати автомобіль.

Ентоні Едвардс, керівник відділу інтелектуальної фірми з автоматизації Eggplant, попередив уряд Сполученого Королівства про ризики безпеки, якщо вони зроблять ALKS обов'язковим обладнанням нових автомобілів.

“Дуже важливо, щоб цей тип технології постійно перевірявся для виявлення помилок та збоїв у програмному забезпеченні. Автономне водіння відкриває нові можливості, але й багато ризиків. Забезпечення безпеки водія та транспортних засобів завжди має бути головним пріоритетом. Забезпечення систем від хакерів та їх ефективний захист від кібератак - ще одне питання, яке потрібно вирішити", – сказав він в інтерв'ю.

Існує два способи, яким кіберзлочинці можуть отримати доступ до системи: дистанційно та фізично. Дистанційно – коли авто може оновлювати софт "по повітрю", через інтернет. А фізично – коли злочинець проникне в авто та підключиться до його електронних систем. Обидва ці способи кібератак треба виключити при впровадженні безпілотних авто, – вважають фахівці.

Нагадаємо, що Твітер Ілона Маска зламали хакери.