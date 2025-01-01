Харківські пам’ятники також чинять опір окупантам

Інженери роти наземних безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади демонтували з пам’ятника блок запуску некерованих авіаційних ракет УБ-16-57 з магазином для спорядження 16 ракет С-5.

Про це з посиланням на хронікера українського спротиву Ukrainian Witness розповідає Militarnyi.

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Бойовий блок з більш відомою назвою НУРС встановили на наземну гусеничну роботизовану платформу. Задум вдався, наземна "катюша" виявилася результативно.

Модель платформи не повідомляється, але з відео добре видно, що вона доволі активно протистоїть пусковим потокам реактивних снарядів.

Бойовий літак СУ-7 простояв пам'ятником з 1969 року, а у 2025-му його підкрильна пускова установка УБ-16-57 пішла бити російських окупантів. Фото: сайт skybooking.ua/city/berestyn.

Розробникам вдалося випросити в авіаторів для пускової установки УБ-16-57 150 ракет, які згодом запустили з наземного дрона на російські позиції. Результати були дивовижні.

Момент пострілу ракети С-5 з авіаційної пускової установки УБ-16-57 на наземному дроні. Скриншот: Авто24

"Попри те, що спочатку ідея здавалася сумнівною, наразі дрон активно використовується підрозділом і демонструє хороші результати. Застосування цього дрона збивало з пантелику росіян, які відкривали вогонь по району його роботи з усіх доступних засобів ураження, включно зі ствольною артилерією", – йдеться у повідомленні.