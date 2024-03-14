Україна розпочинає масовий випуск роботизованих наземних самохідних платформ для виконання найрізноманітніших завдань, починаючи від евакуації поранених з поля бою і закінчуючи транспортерами для підвезення боєприпасів, води та їжі.

Про початок масового виробництва таких платформ заявив на своїй сторінці в Telegram-каналі очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, Центр українських оборонних інновацій Brave1 випробував на полігоні понад півсотні різноманітних комплексів.

Передсерійні випробування успішно пройшли платформи-камікадзе, турельні стрілецькі роботи, вантажні транспортні платформи, евакуатори. Вони вже за кілька місяців будуть допомагати нашим захисникам на передовій.

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Сотні різних платформ буде закуплено через UNITED24 та за прямими закупками безпосередньо підрозділами Сил оборони. Основна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів.

"Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання — виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", — зазначив Михайло Федоров.

Все йде до того, що наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це - асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Фото: Brave1

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Нині на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля (див. відео нижче). Є й інші напрацювання, виробництво яких йде повним ходом.

Скажімо, у лютому Центральне управлінням безпілотних систем та Brave1 провели показові випробування наземних роботизованих систем для медичної евакуації. Головна мета – замінювати людей машинами всюди, де це можливо.

В наближених до реальних ситуаціях тестах створені вітчизняними інженерами роботи демонстрували вивезення поранених з-під умовного ворожого вогню. Свої напрацювання показали Terra Traverse, "Роботизовані комплекси", Keep Robotics, Trident Technologies, НВП "Українські безпілотні технології", Tencore та компанія "X".

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Залік здавали гусеничні й колісні роботизовані машини з дистанційним керуванням. У них різні радіуси дії та варіанти зв’язку й управління. Вони адаптовані під різні завдання, у т.ч. для евакуації поранених.

Є роботизовані системи, які вже стоять на озброєнні в бойових підрозділах ЗСУ та інших Сил оборони. Вітчизняний розробник Ratel вже має кілька різнорозмірних безпілотників наземної дії. Скажімо, колісний дрон Ratel M вже задіяний на фронті як транспортер переднього краю. Він спроможний нести на собі до 250 кг вантажу.

Тут тільки частина роботизованих машин, запропонованих Силам оборони українським розробником Ratel – евакуатор, встановлювач мін, вантажний транспортер, камікадзе. Фото: Ratel

Маючи повний привід та великі колеса, цей дистанційно керований транспортер легко долає перепони на своєму шляху, непомітно навантажений пробирається з тилу до позицій наших захисників. Він слухається свого оператора на максимальній відстані дії 6 км. Звісно, це на рівнині, де сигнал надійний. Дрон може без підзарядки акумулятора працювати 8 годин влітку або 5 годин взимку.

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Стане популярною у військах модель Ratel-S. Ця універсальна машина може легко адаптуватися під різні завдання. Вона навчена дистанційно мінувати територію, може нести на собі 35 кг вибухівки на відстань до 5 км та вражати ціль як дрон-камікадзе.

Ratel S одночасно може бути як роботом-камікадзе, так модулем дистанційного встановлення мін. Фото: Ratel

Перелік великий. Масове виробництво розпочинається. Українські інженери планують найближчим часом запропонувати й інші роботизовані машини, які нині перебувають у розробці, на стадії виготовлення експериментальних зразків та полігонних випробувань.