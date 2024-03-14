Украина начинает массовый выпуск роботизированных наземных самоходных платформ для выполнения самых разнообразных задач, начиная от эвакуации раненых с поля боя и заканчивая транспортерами для подвоза боеприпасов, воды и пищи.

О начале массового производства таких платформ заявил на своей странице в Telegram-канале глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, Центр украинских оборонных инноваций Brave1 испытал на полигоне более полусотни различных комплексов.

Предсерийные испытания успешно прошли платформы-камикадзе, турельные стрелковые роботы, грузовые транспортные платформы, эвакуаторы. Они уже через несколько месяцев будут помогать нашим защитникам на передовой.

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Сотни различных платформ будут закуплены через UNITED24 и по прямым закупкам непосредственно подразделениями Сил обороны. Основная цель наземных роботов - минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов.

"Кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать. Тот путь, что мы прошли с БпЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача - производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", - отметил Михаил Федоров.

Все идет к тому, что наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это - асимметричный ответ на количественное превосходство врага. Фото: Brave1

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Сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, например турель ШаБля (см. видео ниже). Есть и другие наработки, производство которых идет полным ходом.

Скажем, в феврале Центральное управлением беспилотных систем и Brave1 провели показательные испытания наземных роботизированных систем для медицинской эвакуации. Главная цель – заменять людей машинами везде, где это возможно.

В приближенных к реальным ситуациям тестах созданные отечественными инженерами роботы демонстрировали вывоз раненых из-под условного вражеского огня. Свои наработки показали Terra Traverse, "Роботизированные комплексы", Keep Robotics, Trident Technologies, НПП "Украинские беспилотные технологии", Tencore и компания "X".

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Зачет сдавали гусеничные и колесные роботизированные машины с дистанционным управлением. У них разные радиусы действия, варианты связи и управления. Они адаптированы под различные задачи, в т.ч. для эвакуации раненых.

Есть роботизированные системы, которые уже стоят на вооружении в боевых подразделениях ВСУ и других Сил обороны. Отечественный разработчик Ratel уже имеет несколько разноразмерных беспилотников наземного действия. Скажем, колесный дрон Ratel M уже задействован на фронте как транспортер переднего края. Он способен нести на себе до 250 кг груза.

Здесь только часть роботизированных машин, предложенных Силам обороны украинским разработчиком Ratel – эвакуатор, установщик мин, грузовой транспортер, камикадзе. Фото: Ratel

Имея полный привод и большие колеса, этот дистанционно управляемый транспортер легко преодолевает препятствия на своем пути, незаметно нагруженный пробирается из тыла к позициям наших защитников. Он слушается своего оператора на максимальном расстоянии действия 6 км. Конечно, это на равнине, где сигнал надежный. Дрон может без подзарядки аккумулятора работать 8 часов летом или 5 часов зимой.

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Станет популярной в войсках модель Ratel-S. Эта универсальная машина может легко адаптироваться под различные задачи. Она обучена дистанционно минировать территорию, может нести на себе 35 кг взрывчатки на расстояние до 5 км и поражать цель как дрон-камикадзе.

Ratel S одновременно может быть как роботом-камикадзе, так модулем дистанционной установки мин. Фото: Ratel

Перечень большой. Массовое производство начинается. Украинские инженеры планируют в ближайшее время предложить и другие роботизированные машины, которые сейчас находятся в разработке, на стадии изготовления экспериментальных образцов и полигонных испытаний.