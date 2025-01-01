Харьковские памятники также сопротивляются оккупантам

Инженеры роты наземных беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады демонтировали с памятника блок запуска неуправляемых авиационных ракет УБ-16-57 с магазином для снаряжения 16 ракет С-5.

Об этом со ссылкой на хроникера украинского сопротивления Ukrainian Witness рассказывает Militarnyi.

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Боевой блок с более известным названием НУРС установили на наземную гусеничную роботизированную платформу. Замысел удался, наземная "катюша" оказалась результативной.

Модель платформы не сообщается, но из видео хорошо видно, что она довольно активно противостоит пусковым потокам реактивных снарядов.

Боевой самолет СУ-7 простоял памятником с 1969 года, а в 2025-м его подкрыльевая пусковая установка УБ-16-57 пошла бить российских оккупантов. Фото: сайт skybooking.ua/city/berestyn.

Разработчикам удалось выпросить у авиаторов для пусковой установки УБ-16-57 150 ракет, которые впоследствии запустили с наземного дрона на российские позиции. Результаты оказались прекрасные.

Момент выстрела ракеты С-5 из авиационной пусковой установки УБ-16-57 на наземном дроне. Скриншот: Авто24

"Несмотря на то, что сначала идея казалась сомнительной, сейчас дрон активно используется подразделением и демонстрирует хорошие результаты. Применение этого дрона сбивало с толку россиян, которые открывали огонь по району его работы из всех доступных средств поражения, включая ствольную артиллерию", – говорится в сообщении.