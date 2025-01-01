Укр
Ру

Харьковские памятники также сопротивляются оккупантам

Ровно 56 лет простоял памятником в городе Берестин (Красноград) на Харьковщине истребитель-бомбардировщик Су-7 с боевой подвесной атрибутикой под крыльями, но наши армейцы решили, что его пусковая система еще может послужить Украине на наземном роботе.
Самолет-памятник с Харьковщины стал донором для пусковых установок наземного робота - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Наземный гусеничный дрон получил пусковую установку с самолета-памятника

Валентин Ожго
logo23 июня, 12:00
logo0
logo0 мин

Инженеры роты наземных беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады демонтировали с памятника блок запуска неуправляемых авиационных ракет УБ-16-57 с магазином для снаряжения 16 ракет С-5.

Об этом со ссылкой на хроникера украинского сопротивления Ukrainian Witness рассказывает Militarnyi.

Читайте также Отечественные роботизированные машины могут эвакуировать, минировать и даже убивать

Боевой блок с более известным названием НУРС установили на наземную гусеничную роботизированную платформу. Замысел удался, наземная "катюша" оказалась результативной.

Модель платформы не сообщается, но из видео хорошо видно, что она довольно активно противостоит пусковым потокам реактивных снарядов.

Боевой самолет СУ-7 простоял памятником с 1969 года, а в 2025-м его подкрыльевая пусковая установка УБ-16-57 пошла бить российских оккупантов. Фото: сайт skybooking.ua/city/berestyn.

Разработчикам удалось выпросить у авиаторов для пусковой установки УБ-16-57 150 ракет, которые впоследствии запустили с наземного дрона на российские позиции. Результаты оказались прекрасные.

Момент выстрела ракеты С-5 из авиационной пусковой установки УБ-16-57 на наземном дроне. Скриншот: Авто24

"Несмотря на то, что сначала идея казалась сомнительной, сейчас дрон активно используется подразделением и демонстрирует хорошие результаты. Применение этого дрона сбивало с толку россиян, которые открывали огонь по району его работы из всех доступных средств поражения, включая ствольную артиллерию", – говорится в сообщении.

#Автособытие #Новости #Военная техника