Другого пришестя слід чекати у 2020-2021 році.

Провісником нової моделі став концепт Suzuki Future-S, показаний в лютому на Auto Expo у Нью-Делі. Компанія розраховувала перетворити його на серійну модель у 2019 році, однак строки були зміщені до 2020-2021 року.

Індійське видання Financial Express інформує, що компанія має намір вивести субкомпактний кросовер на ринок під іменем Suzuki Zen. Раніше японський виробник мав маленький хетчбек Maruti Suzuki Zen, котрий поставлявся на європейський ринок під назвою Suzuki Alto. Субкомпакт користувався значним попитом по всьому світу і протримався на конвеєрі 13 років, було продано більше 760 000 таких машин.

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Фото: Концепт Maruti Suzuki Future S / Suzuki

Сучасні тенденції підказали виробнику, що маленький автомобіль сьогодні краще продаватиметься “під соусом” SUV. Тож за два-три роки на світ має з’явитись реінкарнація хетчбека у вигляді кросовера Suzuki Zen. Поки що про майбутню модель відомо небагато. В основу кросовера покладено платформу Swift, довжина машини буде менше чотирьох метрів, а під капотом будуть бензинові двигуни 1.2, 1.3 та 1.5, що працюватимуть у парі з п’ятиступеневою “механікою”.

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