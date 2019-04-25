Стихійне лихо обрушилось на штат Техас, а особливо не пощастило тим, хто залишив машини у підземних паркінгах.

Підземна стоянка в аеропорту Даласа стала масовим похованням для сотень машин, які опинились під водою.

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Рясні опади стали причиною однієї з найсильніших повеней за останні роки у Техасі.

Water creeping up around this corvette parked in garage B at @DallasLoveField Same story for so many vehicles. @NBCDFW pic.twitter.com/OBtPtfWcdV — Courtney Gilmore (@CourtneyNBC5) 24 апреля 2019 г.



Ранком 24 квітня в районі міжнародного аеропорту Даллас Форт-Уерт випало не менше 152 мм опадів. Дренажні водостоки підземного паркінгу не впорались з такою кількістю води і в результаті сотні машин на стоянці були затоплені.



На місце події були викликані представники страхових компаній, які мають підрахувати суму збитків.

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