Стихийное бедствие обрушилось на штат Техас, а особенно не повезло тем, кто оставил машины в подземных паркингах.

Подземная стоянка в аэропорту Даласа стала массовым захоронением для сотен машин, которые оказались под водой.

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Обильные осадки стали причиной одного из сильнейших наводнений за последние годы в Техасе.

Water creeping up around this corvette parked in garage B at @DallasLoveField Same story for so many vehicles. @NBCDFW pic.twitter.com/OBtPtfWcdV — Courtney Gilmore (@CourtneyNBC5) 24 апреля 2019 г.



Утром 24 апреля в районе международного аэропорта Даллас Форт-Уэрт выпало не меньше 152 мм осадков. Дренажные водостоки подземного паркинга не справились с таким количеством воды и в результате сотни машин на стоянке были затоплены.

На место происшествия были вызваны представители страховых компаний, которые должны подсчитать сумму ущерба.

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