Стихийное бедствие обрушилось на штат Техас, а особенно не повезло тем, кто оставил машины в подземных паркингах.
Подземная стоянка в аэропорту Даласа стала массовым захоронением для сотен машин, которые оказались под водой.
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Обильные осадки стали причиной одного из сильнейших наводнений за последние годы в Техасе.
Утром 24 апреля в районе международного аэропорта Даллас Форт-Уэрт выпало не меньше 152 мм осадков. Дренажные водостоки подземного паркинга не справились с таким количеством воды и в результате сотни машин на стоянке были затоплены.
На место происшествия были вызваны представители страховых компаний, которые должны подсчитать сумму ущерба.
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