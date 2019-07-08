Серйозний штраф був виписаний гравцеві команди NHL Buffalo Sabres Расмуса Рістолайнену.

24-річний фінський хокеїст був спійманий на порушенні ПДР ще 3 травня. За кермом Mercedes-Benz G 500 спортсмен їхав по центру Турку зі швидкістю 81 км / год при чинному обмеженні в 40 км / год. Рістолайнен визнав, що перевищив швидкість і пояснив, що порушив правила під час обгону.

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Для суду це пояснення не здалося пом'якшувальною обставиною. Незважаючи на те що хокеїст зізнався в порушенні, його покарали грошовим штрафом, і тепер він ризикує втратити водійське посвідчення.

За даними Ilta-Sanomat, мова йде про € 120 680 (сума розраховується з урахуванням перевищення швидкості і річного доходу порушника, а Расмус отримує в середньому $ 5,4 млн на рік) штрафу і можливе позбавлення прав на термін 3 місяці. Прокуратура зажадала позбавити хокеїста “прав”, але це питання буде розглядати поліція. А штраф спортсмена залишений в силі і оскарженню не підлягає.

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