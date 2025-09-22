Укр
Хрещатик перекриватимуть кожного дня о 09:00

У військові адміністрації Києва вирішили, що центральна вулиця столиці має перекриватись для руху транспорту кожного дня о 09:00.
ФОТО: igotoworld.com|

Про нововведення для столичних водіїв розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання”, - написав він.

“Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді”, - обіцяє Тимур Ткаченко.

