Хрещатик перекриватимуть кожного дня о 09:00

Про нововведення для столичних водіїв розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання”, - написав він.

“Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді”, - обіцяє Тимур Ткаченко.