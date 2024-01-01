У Києві облаштували наземний перехід на Хрещатику біля Прорізної

У КМДА повідомили, що на переході на Хрещатику біля Прорізної замінили старе обладнання: контролер, транспортні та пішохідні світлофори. Встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом. Також було нанесено розмітку, встановлено тактильну плитку та понижено бортовий камінь, повідомляє ПроМобільність.

Читайте також: Tesla Cybertruck сфотографували на Хрещатику

Світлофорний об’єкт працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлені детектори транспорту, які дозволяють оптимізувати режими світлофорного регулювання та частково зменшити непродуктивні затримки транспорту.

Рішення урбаністи лобіювали вже дуже давно, і не дуже зрозуміло, чи варто радіти, що воно таки реалізовано, чи сумувати, що облаштування чергового наземного переходу призведе до збільшення заторів і підвищить небезпеку для пішоходів.

За офіційними данними патрульної поліції минулого року в Україні сталось 6 877 ДТП з пішоходами у яких загинуло 983 людини.

Нагадаємо, у 2017-му році було встановлено наземний перехід на Хрещатику біля ЦУМа. Згодом співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко робив відеоексперимент, який показав, що цим наземним переходом користувалися вп'ятеро більше, ніш підземним. При цьому данні Центру організації дорожнього руху показали, що завантаженість цієї вулиці зросла.

Також урбаністи діляться посиланням на мапу, розроблену ГО "Пасажири Києва", де позначено 150 місць, де планується зробити наземні переходи найближчим часом. Загалом столичні урбаністи хочуть продублювати понад 250 підземних переходів наземними. Як це вплине на затори та безпеку руху – питання риторичне.