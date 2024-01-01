В Киеве обустроили наземный переход на Крещатике возле Прорезной

В КГГА сообщили, что на переходе на Крещатике возле Прорезной заменили старое оборудование: контроллер, транспортные и пешеходные светофоры. Установили новые сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением. Также была нанесена разметка, установлена тактильная плитка и понижен бортовой камень, сообщает ПроМобильность.

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Светофорный объект работает в адаптивном режиме: на всех направлениях установлены детекторы транспорта, которые позволяют оптимизировать режимы светофорного регулирования и частично уменьшить непроизводительные задержки транспорта.

Решение урбанисты лоббировали уже очень давно, и не очень понятно, стоит ли радоваться, что оно таки реализовано, или грустить, что обустройство очередного наземного перехода приведет к увеличению пробок и повысит опасность для пешеходов.

По официальным данным патрульной полиции в прошлом году в Украине произошло 6 877 ДТП с пешеходами в которых погибло 983 человека.

Напомним, в 2017 году был установлен наземный переход на Крещатике возле ЦУМа. Впоследствии соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко делал видеоэксперимент, который показал, что этим наземным переходом пользовались в пять раз больше, ниш подземным. При этом данные Центра организации дорожного движения показали, что загруженность этой улицы выросла.

Также урбанисты делятся ссылкой на карту, разработанную ОО "Пассажиры Киева", где обозначено 150 мест, где планируется сделать наземные переходы в ближайшее время. В общем столичные урбанисты хотят продублировать более 250 подземных переходов наземными. Как это повлияет на пробки и безопасность движения – вопрос риторический.