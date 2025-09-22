Крещатик будут перекрывать каждый день в 09:00

О нововведениях для столичных водителей рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

“До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания”, - написал он.

“Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в обществе”, - обещает Тимур Ткаченко.