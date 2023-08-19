Центральну вулицю Києва перекривають з 20 по 28 серпня 2023 року.

Київська міська військова адміністрація повідомила про закриття вулиці Хрещатик “у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва”. Автомобільний рух буде перекритий на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

“Обмеження діятиме з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 годин 28-го серпня. Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці”, – йдеться у повідомленні Сергія Попко, начальника КМВА.

Також у тему на восьми перехрестях Києва запрацювали нестандартні світлофори.