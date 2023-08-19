Центральную улицу Киева перекрывают с 20 по 28 августа 2023 года.

Киевская городская военная администрация сообщила о закрытии улицы Крещатик "в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева". Автомобильное движение будет перекрыто на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

“Ограничение будет действовать с 23:00 часов 20 августа до 23:30 часов 28 августа. Учитывайте эту информацию при передвижении по центру столицы”, – говорится в сообщении Сергея Попко, начальника КМВА.

Также в тему на восьми перекрестках Киева заработали нестандартные светофоры.