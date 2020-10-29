Деякі пільгові категорії громадян звільняються від обов'язку придбання страхового полісу «автоцивілки». А ще є категорії, які отримують знижку 50%.

Звільняються від обов'язку придбання полісу на території України (п.13.1 Закону):

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Учасники бойових дій;

Постраждалі учасники «Революції Гідності»;

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Особи з інвалідністю I групи;

Особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

Особи в пунктах 1-4 звільняються за умови особистого керування належними їм автомобілями. Закон не передбачає обмежень за обсягом двигуна автомобіля.

50% вартості полісу сплачують (п.13.2 Закону):

Учасники війни;

Особи з інвалідністю II групи;

Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);

Пенсіонери.

Передбачено обмеження об'єму двигуна до 2500 см3 та належність цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким автомобілем цими особами, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.