Ще кілька років тому шахрайство зі страховими полісами було досить поширеним. Зараз масштаби цього явища зменшились, адже будь-який поліс можна самостійно перевірити в онлайн режимі. Як це зробити – читайте далі.

Найбільш достовірний спосіб перевірки чинності полісу – офіційний сайт МСТБУ. Сервіс дозволяє перевірити:

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чи дійсний договір внутрішнього або міжнародного («зелена картка») обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на певну дату за номером бланка поліса;

чи забезпечений транспортний засіб на певну дату за державним номером або VIN-кодом автомобіля та отримати дані про страховика, який видав поліс;

статус бланку поліса на певну дату за його номером (укладений договір/втрачений/зіпсований/не використаний/знищений).

Перевірити чинність полісу можливо самостійно за допомогою запиту до Централізованої бази даних МТСБУ. Перевірку можна здійснити за наступними параметрами:

Визначити статус полісу внутрішнього страхування за номером транспортного засобу на задану дату

Визначити статус полісу внутрішнього страхування за його серією та номером на задану дату

Визначити статус "Зеленої картки" за її номером на задану дату

Визначити статус "Зеленої картки" за номером транспортного засобу на задану дату

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Система може на один запит за держномером видавати декілька варіантів відповіді. Це обумовлено тим, що під одним державним номером можуть бути зареєстровані транспортні засоби різних категорій (наприклад, автобус, мотоцикл і легковий автомобіль). Кілька страховок на один тип транспортного засобу може вказувати на те, що у транспортного засобу є «двійник».

Окрім офіційного сайту МСТБУ інформацію про чинність страхового полісу можуть надавати Telegram-боти або мобільні додатки. Всі вони черпають (мають черпати) інформацію з офіційної бази даних МСТБУ. Також деякі страхові компанії мають власних Telegram-ботів, які також можуть бути корисними при перевірці чинності полісу.

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Крім того, у додатку «Дія» при перегляді віртуального свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автоматично надається інформація про чинність страхового полісу.

Нагадаємо, що поліції можна пред’являти як електронний, так і паперовий поліс. Але інформація про його чинність обов’язково повинна бути підтверджена у базі МСТБУ. Дослівно пункт Правил дорожнього руху, який це регламентує, сформульвано наступним чином: Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі: чинний страховий поліс (страховий сертифікат “Зелена картка”) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).