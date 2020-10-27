Еще несколько лет назад мошенничество со страховыми полисами было достаточно распространенным. Сейчас масштабы этого явления уменьшились, ведь любой полис можно самостоятельно проверить в онлайн режиме. Как это сделать – читайте дальше.

Наиболее достоверный способ проверки действия полиса – официальный сайт МТСБУ. Сервис позволяет проверить:

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действителен ли договор внутреннего или международного (“зеленая карта”) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев на определенную дату по телефону бланка полиса;

обеспечено ли транспортное средство на определенную дату по государственному номеру или VIN-коду автомобиля и получить данные о страховщике, который выдал полис;

статус бланка полиса на определенную дату по его номеру (заключенный договор/потерянный/испорченный/не использованный/уничтоженный).

Проверить силу полиса можно самостоятельно с помощью запроса в Централизованную базу данных МТСБУ. Проверку можно осуществить по следующим параметрам:

Определить статус полиса внутреннего страхования по номеру транспортного средства на заданную дату

Определить статус полиса внутреннего страхования по его серии и номеру на заданную дату

Определить статус "Зеленой карты" по номеру на заданную дату

Определить статус "Зеленой карты" по номеру транспортного средства на заданную дату

Поиск в реестре страховых агентов по коду и наименованию

Система может на один запрос по госномеру выдавать несколько вариантов ответа. Это обусловлено тем, что под одним государственным номером могут быть зарегистрированы транспортные средства различных категорий (например, автобус, мотоцикл и легковой автомобиль). Несколько страховок на один тип транспортного средства может указывать на то, что у транспортного средства есть “двойник”.

Кроме официального сайта МТСБУ информацию о действии страхового полиса могут предоставлять Telegram-боты или мобильные приложения. Все они черпают (должны черпать) информацию из официальной базы данных МТСБУ. Также некоторые страховые компании имеют собственных Telegram-ботов, которые также могут быть полезными при проверке действия полиса.

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Кроме того, в приложении “Дия” при просмотре виртуального свидетельства о регистрации транспортного средства автоматически предоставляется информация о действии страхового полиса.

Напомним, что полиции можно предъявлять как электронный так и бумажный полис. Но информация о его действии обязательно должна быть подтверждена в базе МТСБУ. Дословно пункт Правил дорожного движения, это регламентирует следующим образом: Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе: действующий страховой полис (страховой сертификат “Зеленая карта”) о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств или действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (удостоверение).