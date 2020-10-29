Некоторые льготные категории граждан освобождаются от обязанности приобретения страхового полиса "автогражданки". А еще есть категории, которые получают скидку 50%.

Освобождаются от обязанности приобретения полиса на территории Украины (п.13.1 Закона):

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Участники боевых действий;

Пострадавшие участники “Революции Достоинства”;

Лица с инвалидностью вследствие войны;

Лица с инвалидностью I группы;

Лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

50% стоимости полиса платят (п.13.2 Закона):

Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионеры.

Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.