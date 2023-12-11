Рішення припинити блокаду було ухвалено місцевою владою регіону, до якого належить Дорогуськ.

Війт гміни (адміністративна одиниця в Польщі) прикордонного міста Дорогуськ пан Войцех Сави видав розпорядження про відкликання дозволу на протест польських перевізників. Саме в нього на початку листопада протестувальники завізували дозвіл на проведення цієї акції.

Тепер міський голова вирішив, що протест становить загрозу майну в значних розмірах, тобто фінансові втрати підприємців регіону, повідомляє RMF 24.

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“Протест торкнувся не лише водіїв. Втрачають підприємці, працівники та інші соціальні верстви, які не мають роботи – це вирішальний фактор”, – сказав староста гміни Дорогуськ Войцех Сава.

Рішення, поки що усне, вже повідомлено протестувальникам. У міського голови є 72 години, щоб подати письмовий документ. Протестувальники мають 7 днів на оскарження рішення. Проте, згідно з регламентом, вони повинні припинити акцію протесту, оскільки вона формально заборонена.

Організатори блокади в Дорогуську вже заявили, що не мають наміру відмовлятися від своєї акції. Однак без підтримки влади вони самі будуть у стані порушників, тож поліція діяти не за них, а проти.

Історія протесту

6 листопада на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську та Гребенному та в Корчовій розпочалася акція протесту польських перевізників, які пропускають кілька автомобілів на годину.

З 6 листопада найбільший пункт пропуску Дорогуськ-Яготин був заблокований. Щоденно його мало перетинати на виїзд 680 вантажівок, через блокаду – ця кількість ледве сягала 30.

Мітингувальники, серед іншого, вимагають: запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії; призупинення дії ліцензій для компаній, створених після початку війни в Україні, та їх перевірка. Також є пропозиція ліквідувати електронну чергу з української сторони.