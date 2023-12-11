Решение прекратить блокаду границы было принято местными властями региона, к которому относится приграничный Дорогуск.

Войт гмины (административная единица в Польше) пограничного города Дорогуск пан Войцех Савва издал распоряжение об отзыве разрешения на протест польских перевозчиков. Именно у него в начале ноября протестующие завизировали разрешение на проведение этой акции.

Теперь городской голова решил, что протест представляет угрозу имуществу в значительных размерах, то есть финансовые потери предпринимателей региона, сообщает RMF 24.

В то же время с сегодняшнего дня перекрыли границы Словакии и Венгрии

"Протест коснулся не только водителей. Теряют предприниматели, работники и другие социальные слои, которые не имеют работы – это решающий фактор", – сказал староста гмины Дорогуск Войцех Сава.

Решение, пока устное, уже сообщено протестующим. У городского головы есть 72 часа, чтобы подать письменный документ. Протестующие имеют 7 дней на обжалование решения. Однако, согласно регламенту, они должны прекратить акцию протеста, поскольку она формально запрещена.

Организаторы блокады в Дорогуске уже заявили, что не намерены отказываться от своей акции. Однако без поддержки властей они сами будут в состоянии нарушителей, поэтому полиция начнет действовать не за них, а против.

История протеста

6 ноября на пограничных переходах с Украиной в Дорогуске и Гребенном и в Корчевой началась акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают несколько автомобилей в час.

С 6 ноября крупнейший пункт пропуска Дорогуск-Яготин был заблокирован. Ежедневно его должно было пересекать на выезд 680 грузовиков, из-за блокады – это количество едва достигало 30.

Митингующие, среди прочего, требуют: введение коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии; приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка. Также есть предложение ликвидировать электронную очередь с украинской стороны.