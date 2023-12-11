11 декабря 2023 года анонсировано начало сразу двух забастовок перевозчиков - в Словакии и Венгрии.

Обе акции имеют такие же требования, как и у польских коллег. Ближайшие соседи увидели в "Транспортном безвизе" для украинских перевозчиков угрозу в конкуренции на этом рынке. Поэтому и словаки, и венгры, требуют возвращения разрешительной системы на перевозки и отмены беспрепятственного проезда украинских фур в Евросоюз.

Впрочем, обе акции, которые должны начаться 11 декабря, не будут полностью препятствовать движению на контрольно-пропускных пунктах.

Также интересно ситуация на польской границе еще больше осложнилась

По информации Гостаможслужбы, демонстрация венгерских перевозчиков на границе с Украиной не будет сопровождаться блокированием движения грузовиков в п/п "Захонь-Тиса".

Об этом стало известно во время рабочей встречи украинских таможенников с венгерскими коллегами. О реальной ситуации на украинско-венгерской границе станет известно сразу после начала протеста.

Цель объявленной венгерскими автоперевозчиками демонстрации – привлечение внимания Европейской комиссии и правительства Венгрии к серьезному влиянию на рынок соглашения между Европейским Союзом и Украиной. Якобы либерализация автомобильных грузовых перевозок поставила многие венгерские предприятия в критическую ситуацию. Перевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот в украинско-венгерских перевозках, а также эффективного и интенсивного официального контроля украинских перевозчиков.

Зато акция словацких перевозчиков, которая странным образом начинается в этот же день, будет похожей на польскую. Словацкие забастовщики, организованные Союзом автомобильных перевозчиков Словакии, начинают блокаду границы 11 декабря в 15:00. Она продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Сейчас словаки не будут пропускать украинские автомобили из нашей страны, а вот проезду домой препятствовать не будут. Сейчас из-за блокирования польских контрольно-пропускных пунктов много украинских водителей возвращаются через словацко-украинский пункт пропуска "Вишне-Немецкое – Ужгород", поэтому сюда растянулись очереди на 70-80 км.

В обоих случаях пассажирское направление и в дальнейшем будет работать в штатном режиме.

Гостаможслужба просит перевозчиков учитывать данную информацию и выбирать для пересечения границы ближайшие КПП "Чоп – Захонь", что на границе с Венгрией, или "Дьяково – Халмеу" - с Румынией.