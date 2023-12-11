11 грудня 2023 року анонсовано початок одразу двох страйків перевізників - у Словаччині та Угорщині.

Обидві акції мають такі ж вимоги, як і у польських колег. Найближчі сусіди побачили у “Транспортному безвізі” для українських перевізників загрозу в конкуренції на цьому ринку. Тому і словаки, і угорці, вимагають повернення дозвільної системи на перевезення та скасування безперешкодного проїзду українських фур у Євросоюз.

Втім, обидві акції, які мають почати 11 грудня, не будуть повністю перешкоджати рух на контрольно-пропускних пунктах.

Також цікаво ситуація на польському кордоні ще більше ускладнилась

За інформацією Держмитслужби, демонстрація угорських перевізників на кордоні з Україною не супроводжуватиметься блокуванням руху вантажівок у п/п "Захонь-Тиса".

Про це стало відомо під час робочої зустрічі українських митників з угорськими колегами. Про реальну ситуацію на українсько-угорському кордоні стане відомо одразу після початку протесту.

Мета оголошеної угорськими автоперевізниками демонстрації – привертання увагу Європейської комісії та уряду Угорщини до серйозного впливу на ринок угоди між Європейським Союзом та Україною. Нібито лібералізація автомобільних вантажних перевезень поставило багато угорських підприємств у критичну ситуацію. Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот в українсько-угорських перевезеннях, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю українських перевізників.

Натомість акція словацьких перевізників, яка дивним чином починається в цей же день, буде схожою на польську. Словацькі страйкарі, організовані Спілкою автомобільних перевізників Словаччини, розпочинають блокаду кордону 11 грудня о 15:00. Вона триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Наразі словаки не будуть пропускати українські автомобілі з нашої країни, а от проїзду додому перешкоджати не будуть. Наразі через блокування польських контрольно-пропускних пунктів багато українських водіїв повертаються через словацько-український пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке – Ужгород”, тож сюди розтягнулись черги на 70-80 км.

В обох випадках пасажирський напрямок і надалі працюватиме у штатному режимі.

Держмитслужба просить перевізників враховувати дану інформацію та обирати для перетину кордону найближчі КПП «Чоп – Захонь», що на кордоні з Угорщиною, або «Дякове – Халмеу» - з Румунією.