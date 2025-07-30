Хто та коли має проходити техогляд

На сайті Головного сервісного центру МВС розповіли, які автомобілі мають проходити обов’язковий технічний контроль та з якою періодичністю.

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Уявіть ситуацію: ви користуєтесь автомобілем, який ззовні схожий на легковий, але у свідоцтві про реєстрацію зазначено – вантажний транспортний засіб. Виникає питання: чи потрібно проходити ОТК, якщо автомобіль використовується не в комерційних, а особистих цілях.

Відповідно до статті 35 Закону України “Про дорожній рух” та Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 обов’язковому технічному контролю підлягають:

легкові автомобілі, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – один раз на два роки;

вантажні автомобілі та причепи до них незалежно від форми власності та вантажопідйомності :

Вантажопідйомність до 3,5 тони – 1 раз на два роки.

Вантажопідйомність понад 3,5 тони 1 раз на рік.

Не проходять лише нові вантажні транспортні засоби вантажопідйомністю до 3,5 тони.

автобуси незалежно від строку експлуатації підлягають обов’язковому технічному контролю двічі на рік;

транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі підлягають контролю двічі на рік.

вантажні авто до 3,5, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку;

автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі – двічі на рік.

Наразі в Україні працює близько 800 пунктів для проходження техогляду. Контроль за дотриманням вимог здійснюють сервісні центри МВС. Відеозаписи техоглядів перевіряються на відповідність вимогам. У разі порушень протокол технічного контролю анулюється, а власника авто про це повідомляють.

Результати перевірок вносяться до електронної форми протоколу ОТК, яку можна перевірити онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.