В МВС знову піднімають питання техогляду

Попри те, що через технічні несправності відбувається мізерно мала кількість аварій (менше 1%) у головному сервісному центрі МВС наголошують, що проведення техогляду є вимогою ЄС.

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Начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів Головного сервісного центру МВС Андрій Лабань. Розповів про актуальні виклики сьогодення щодо безпеки дорожнього руху та адаптацію українського законодавства до норм ЄС.

Андрій Лабань запевняє, що "якісний контроль проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів – це не лише вимога закону, а й необхідний елемент безпеки дорожнього руху". Він наголошує на адаптації українського законодавства у сфері технічного контролю до стандартів Європейського Союзу. Це одне з зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

На шляху до імплементацій положень Директиви Європейського Союзу 014/45/ЄС, 4 березня 2025 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 286 якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512, зокрема, щодо:

приведення у відповідність до законодавства ЄС щодо обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, зокрема до Директиви 2014/45/ЄС;

зменшення бюрократичного навантаження на суб’єктів проведення технічного контролю транспортних засобів шляхом оптимізації кількості документів, що подаються для уповноваження на проведення технічного контролю;

посилення контролю з боку держави, шляхом запровадження відеофіксації під час обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, встановлено нові ракурси та вимоги до якості фотографій. Це один із ключових інструментів підвищення прозорості та якості проведення обов’язкового технічного контролю.

Також Андрій Лабань додав, що впровадження відеофіксації при проведенні ОТК є важливим елементом забезпечення державного контролю за суб’єктами, які ведуть цю діяльність. Зокрема, завдяки проведенню моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, що також наближає Україну до європейських стандартів.