В МВД снова поднимают вопрос техосмотра

Несмотря на то, что из-за технических неисправностей происходит ничтожно малое количество аварий (менее 1%) у главном сервисном центре МВД отмечают, что проведение техосмотра является требованием ЕС.

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Начальник отдела организации технического контроля транспортных средств главного сервисного центра МВД Андрей Лабань. Рассказал об актуальных вызовах современности по безопасности дорожного движения и адаптации украинского законодательства к нормам ЕС.

Андрей Лабань уверяет, что "качественный контроль проведения обязательного технического контроля транспортных средств – это не только требование закона, но и необходимый элемент безопасности дорожного движения". Он отмечает адаптации украинского законодательства в сфере технического контроля к стандартам Европейского Союза. Это одно из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

На пути к имплементации положений Директивы Европейского Союза 014/45/ЕС, 4 марта 2025 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 286 которым внесены изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 № 137 и от 31 мая 2012 № 512, в частности, по:

приведения в соответствие с законодательством ЕС относительно объемов проверки технического состояния транспортных средств, в частности Директивы 2014/45/ЕС;

уменьшения бюрократической нагрузки на субъектов проведения технического контроля транспортных средств путем оптимизации количества документов, подаваемых для уполномочивания на проведение технического контроля;

усиление контроля со стороны государства, путем введения видеофиксации во время обязательного технического контроля транспортных средств, установлены новые ракурсы и требования к качеству фотографий. Это один из ключевых инструментов повышения прозрачности и качества проведения обязательного технического контроля.

Также Андрей Лабань добавил, что внедрение видеофиксации при проведении ОТК является важным элементом обеспечения государственного контроля за субъектами, которые ведут эту деятельность. В частности, благодаря проведению мониторинга информации о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, что также приближает Украину к европейским стандартам.