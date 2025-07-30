Какие автомобили и когда должны проходить техосмотр

На сайте Главного сервисного центра МВД рассказали, какие автомобили должны проходить обязательный технический контроль (ОТК) и с какой периодичностью.

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Представьте ситуацию: вы пользуетесь автомобилем, который внешне похож на легковой, но в свидетельстве о регистрации указано – грузовое транспортное средство. Возникает вопрос: нужно ли проходить ОТК, если автомобиль используется не в коммерческих, а личных целях.

В соответствии со статьей 35 Закона Украины “О дорожном движении” и Порядка проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 года № 137 обязательному техническому контролю подлежат:

легковые автомобили, используемые с коммерческой целью, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – один раз в два года;

грузовые автомобили и прицепы к ним независимо от формы собственности и грузоподъемности:

Грузоподъемность до 3,5 тонны – 1 раз в два года.

Грузоподъемность более 3,5 тоны 1 раз в год.

Не проходят только новые грузовые транспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонн.

автобусы независимо от срока эксплуатации подлежат обязательному техническому контролю дважды в год;

транспортные средства, перевозящие опасные грузы подлежат контролю дважды в год.

грузовые авто до 3,5, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – раз в два года;

грузовые авто свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации – ежегодно;

автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы – дважды в год.

Сейчас в Украине работает около 800 пунктов для прохождения техосмотра. Контроль за соблюдением требований осуществляют сервисные центры МВД. Видеозаписи техосмотров проверяются на соответствие требованиям. В случае нарушений протокол технического контроля аннулируется, а владельца авто об этом сообщают.

Результаты проверок вносятся в электронную форму протокола ОТК, которую можно проверить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД.