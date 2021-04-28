За підсумками 1 кварталу 2021 року рейтинг автовиробників виглядає дуже оптимістично. Майже всі автогіганти добре наростили продажі.

Toyota Group лідирує на світовому ринку з часткою 12,6% і обсягом продажів в 2,3 млн автомобілів (+ 7,9%). Volkswagen Group займає другу позицію (2 млн шт., + 6,9%), з часткою ринку 11,4%. На третій позиції - альянс Renault Nissan (1,8 млн шт .; + 10%).

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За ними слідує новий альянс Stellantis (злиття FCA і PSA, яке офіційно відбулося 16 січня), який реалізував 1,8 млн автомобілів (+9, 8%). На п'ятій сходинці рейтингу - Hyundai-KIA (1,7 млн шт .; + 11,2%), за ним йде General Motors (1,5 млн шт .; + 15,1%). Ford Group зареєструвала 1 млн проданих автомобілів (-0,4%), за нею в рейтингу йдуть Honda Motor (905 тис. Шт .; + 14,3%) і Mercedes Daimler (620 тис. шт .; + 13,8% ). Замикає ТОП-10 BMW (587 тис. шт .; + 17,2%).