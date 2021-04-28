По итогам 1 квартала 2021 года рейтинг автопроизводителей выглядит очень оптимистично. Почти все автогиганты хорошо нарастили продажи.

Toyota Group лидирует на мировом рынке с долей 12,6% и объемом продаж в 2,3 млн автомобилей (+ 7,9%). Volkswagen Group занимает вторую позицию (2 млн шт., + 6,9%), с долей рынка 11,4%. На третьей позиции – альянс Renault Nissan (1,8 млн шт.; + 10%).

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За ними следует новый альянс Stellantis (слияния FCA и PSA, которое официально состоялось 16 января), который реализовал 1,8 млн автомобилей (+9, 8%). На пятой строчке рейтинга – Hyundai-KIA (1,7 млн шт.; + 11,2%), за ним идет General Motors (1,5 млн шт.; + 15,1%). Ford Group зарегистрировала 1 млн проданных автомобилей (-0,4%), за ней в рейтинге следуют Honda Motor (905 тыс. Шт .; + 14,3%) и Mercedes Daimler (620 тыс. шт.; + 13,8% ). Замыкает ТОП-10 BMW (587 тыс. шт.; + 17,2%).