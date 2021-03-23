Пожар на заводе компании Renesas может серьезно повлиять на японских автопроизводителей.

В минувшую пятницу на заводе компании Renesas, занимающейся выпуском полупроводниковых микросхем, произошел пожар. Огонь повредил не только производственные линии, но и склады предприятия. В связи с этим крупнейшие японские автопроизводители в настоящее время пытаются оценить последствия несчастного случая для себя.

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Отметим, что пожар может усилить дефицит проводников по той причине, что Renesas производит около 30% мировой доли чипов. В пресс-службе компании рассказали, что на восстановление работоспособности производственной линии потребуется в лучшем случае один месяц. После сообщений о пожаре стоимость акций Toyota, Nissan и Honda упали на 3,3%, а самой Renesas – на 5,5%.

Напомним, Honda и Nissan в текущем году уже неоднократно сталкивались с дефицитом полупроводников, из-за чего обе марки останавливали производство некоторых моделей. Toyota в этом плане дефицит не затронул, по крайней мере, пока.